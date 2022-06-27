Ночью под Воронежем «Хонда Аккорд» врезалась в ограждение трассы: четверо пострадали

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ночного ДТП с пострадавшими в Лискинском районе, которое произошло 26 июня.

Около 4.40 на 584-м километре автодороги М-4 «Дон» 17-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение трассы.

В аварии пострадали четверо - водитель, а также трое его пассажиров - 18-летний парень и две 20-летние девушки, они попали в больницу.

В Воронежской области за сутки зарегистрировали 103 ДТП, в них получили травмы 10 человек.