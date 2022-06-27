В Воронежской области будут судить водителя КамАЗа, который по пьяни угробил пять человек в ДТП

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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 51-летнего жителя Каширского района, из-за которого в ДТП погибли пять человек и одна женщина получила тяжелые травмы. Мужчина сел за руль пьяным, да еще вел грузовик с неисправными тормозами.

ДТП произошло в сентябре 2021 года в Панинском районе. Около 0.15 на 282-м километре автодороги «Курск-Саратов» водитель КамАЗа в состоянии алкогольного опьянения на скорости не менее 70 км/ч врезался в стоящий на дороге «Форд Фьюжн». Легковушка в свою очередь въехала в стоявший впереди грузовик. Эти машины остановились на проезжей части из-за ранее произошедшего ДТП.

В итоге иномарка превратилась всмятку. В ней погибли пять человек: 43-летняя автоледи и четверо пассажиров - 2-летняя девочка, 43-летняя женщина и мужчины 35 и 47 лет. 71-летняя пассажирка «Форд Фьюжн» выжила, она попала в больницу - медики оценили ее травмы как тяжкий вред здоровью.

Виновника ДТП задержали в тот же день. Он признался в употреблении спиртного.

- Его вина также подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших, заключениями проведенных экспертиз, протоколами осмотров, дело направлено в суд, - сообщил и.о. руководителя Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Николай Кузнецов.