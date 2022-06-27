Глава Воронежа Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев поздравили воронежцев с Днем молодёжи

Искренне поздравляем вас – активных, влюбленных в жизнь, творческих и инициативных юношей и девушек – с Днем молодёжи!

Молодость – это череда ярких событий, лучшее время для получения знаний и опыта, обретения надежных друзей. Проведите это время с пользой!

Среди вас много талантливых специалистов и одаренных людей, которые умеют нестандартно мыслить и находить нужные решения, усердно и творчески трудиться. Мы верим в вас – красивых, смелых и решительных!

Стремитесь всегда идти вперед к мечте и достигать новых вершин! Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной! С праздником! С Днем молодежи России!