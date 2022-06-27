Воронежцам расскажут об обороне города по уличному радио

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 28 июня по уличному радио воронежцам будут рассказывать об обороне города от фашистов. Именно в этот день 80 лет назад началось Воронежское сражение. 212 дней и ночей длилось противостояние. 204 дня через город проходила линия фронта, разделившая Воронеж на две части – немецкую правобережную и советскую левобережную. Стойкость и героизм воинов и жителей города оценили присвоением Воронежу почетного звания «Город воинской славы».

Факты военной истории войдут в передачи уличного радио из цикла «212 дней мужества: Обратный отсчет», приуроченные к 80-летию освобождения Воронежа от фашистов. Еженедельно по четвергам трижды в день горожанам будут зачитывать краткие сводки о тех событиях. А ежедневные хроники боев с фотодокументальными материалами будут публиковать на сайте краеведческого музея.

Проект призван способствовать сохранению памяти о подвиге защитников и освободителей Воронежа.