В кукольном театре поставили спектакль про воронежскую ссылку Мандельштама

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дань истории отдал театр кукол: здесь поставили спектакль про воронежскую ссылку Мандельштама. Тяжелый и очень красивый спектакль. Тяжелый – потому что такова была жизнь и судьба поэта, красивый – потому что даже через печаль поражают своей красотой стихи из знаменитых «Воронежских тетрадей».

Постановка приглашенного из Санкт-Петербурга режиссера Руслана Кудашева очень необычна еще и персонажами. Мандельштам здесь выступает в нескольких испостасях – не только себя самого, но и Данте, Дон Кихота, Чаплина, кошки и щегла.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

И играют в спектакле куклы вместе с живыми героями (жена Мандельштама, воронежская хранительница стихов Наталья Штемпель и Следователь, олицетворяющий всю репрессивную машину). Как отмечает режиссер, он хотел провести действо через дантовские круги ада к свету.

Многие считают поэзию Мандельштама тяжелой. Просто посмотрите спектакль, чтобы впитать эмоциональность стихов.