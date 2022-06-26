Очевидцы сообщили о разборках со стрельбой в воронежском райцентре

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители Лисок сообщили в соцсетях о разборках, которые произошли накануне днем. По словам очевидцев между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один распылил другому в лицо газовый баллончик, а затем четыре раза выстрелил.

Когда стрелявший заметил, что его действия снимают на камеру, то скрылся с виду, а потом появился с простреленным плечом. Очевидцы уверены, что мужчина инсценировал нападение и выстрелил в себя сам. После этого мужчина, якобы, отправился в больницу и полицию с заявлением, что в него стреляли.

Очевидцы разместили в воронежском паблике видео с места событий, а также кадры обыска силовиками автомобиля «Нива», который, по словам автора сообщения, принадлежит стрелявшему мужчине. Из внедорожника изъяли топор, охотничьи патроны и пистолет.

Конфликт между участниками разборок, по словам местных жителей, продолжается уже не первый год.

«Комсомолка» не смогла оперативно получить комментарии от полиции по поводу произошедшего.