Под окнами воронежской многоэтажки нашли тело пенсионерки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Утром 26 июня под окнами одного из многоэтажных домов на улице Остужева в Воронеже прохожие обнаружили тело пожилой женщины с травмами, характерными для падения с высоты. Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального СУСКа, погибшей 85 лет.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники и иные лица, тело погибшей, при осмотре которого обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты, направлено на судебно-медицинскую экспертизу, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавил наш собеседник.