Подростки украли электронные сигареты и кальяны из табачного павильона в Воронеже

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Сотрудники табачного павильона на улице Ильюшина сообщили в полицию о хищении продукции. Ночью кто-то повредил рольставни и, разбив стекло, проник в помещение. Злоумышленники похитили электронные сигареты и кальяны общей стоимостью около 30 тысяч рублей.

Проведя расследование, оперативники установили данные автомобиля такси, на котором предположительно, передвигались злоумышленники. Позже установили и личность подозреваемых – ими оказались трое воронежцев в возрасте 15 и 16 лет. Подозреваемых задержали по местам их проживания и доставили в отдел полиции, где подростки во всем сознались. Часть похищенного имущества полицейские изъяли в рамках проведенных обысков.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусмотривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас подозреваемые находятся под о невыезде и надлежащем поведении.