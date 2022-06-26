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Происшествия26 июня 2022 15:03

Жительница Воронежа лишилась почти 1,2 миллиона при бронировании отеля в Сочи

Женщина сообщили персональные данные на фишинговом сайте
Ирина КАЗАНИНА

В полицию обратилась 43-летняя жительница Воронежа, которая попала в сети мошенников при бронировании отеля для поездки в Сочи. Женщина зашла в интернете на фишинговый сайт и предоставила злоумышленнику персональные данные своей банковской карты. После этого со счета потерпевшей пропали более 1170 000 рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления подозреваемых.

а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

За минувшие сутки от рук мошенников пострадали шесть дителей Воронежской области. Общий ущерб составил 1,7 миллиона рублей.