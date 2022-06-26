Меньше ста заражений коронавирусом зарегистрировали 26 июня в Воронеже

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Заболеваемость ковидом в Воронежской области продолжает снижаться. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на 26 июня в Воронежской области зарегистрировали 99 новых случаев заболевания. Общее количество заболевших за весь период эпидемии 388 060 человек.

За минувшие сутки в больницы положили семь воронежцев с установленным диагнозом «коронавирус».

Смертельных случаев болезни к утра 26 июня не зарегистрировали. Число жертв болезни осталось прежним - 8 329 человек.