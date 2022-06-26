Под Воронежем ищут водителя, сбившего молодого человека

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские объявили розыск водителя неустановленного автомобиля, который в субботу около 20.30 в садоводческом некоммерческом товариществе «Ветеранов» города Семилуки на улице Дзержинского у дома № 413 сбил 29-летнего пешехода.

В результате ДТП молодой человек с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся.

По факту аварии полицейские начали розыскные мероприятия, направленные на установление скрывшегося водителя, а также всех обстоятельств и причин произошедшего.

Очевидцев ЧП просят позвонить в полицию.