Мэр Воронежа Вадим Кстенин: "Общегородской выпускной - большая заслуга родителей, педагогов и огромного количества людей"

Фото пресс-службы мэрии

Сразу после завершения торжеств в парке "Алые паруса" глава города Вадим Кстенин подвел итоги мероприятия в своем телегамм-канале:

- Закончился общегородской выпускной - одно из самых сложных и ответственных мероприятий для города. Сейчас, когда парк покинули последние выпускники, я могу выдохнуть - праздник прошёл без происшествий. Это большая заслуга огромного количества людей: в первую очередь, это наши классные молодые люди, которые прекрасно себя вели - как и в предыдущие годы, веселились всю ночь и при этом сохранили парк.

Ещё это большая заслуга их родителей и педагогов, которые воспитали такое чудесное поколение, которое ждёт по-настоящему большое будущее. Ну и конечно, серьёзные усилия по организации приложили всё коллеги, в первую очередь, управление образования и молодёжной политики администрации, а также их помощники - экологи, культура, спорт и т.д.

Огромную помощь оказали правоохранительные органы, без их присмотра, без их советов мы бы не смогли провести это сложное мероприятие настолько безопасно. Всем участникам и всем причастным - огромное спасибо! Повторим в следующем году! А пока нам остаётся только навести порядок и открыть парк для горожан. "ЭкоЦентр" и районные комбинаты благоустройства постараются сделать это побыстрее.

#выпускнойворонеж2022