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Происшествия26 июня 2022 8:10

В Воронеже в ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей

Авария произошла на улице Антонова–Овсеенко
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В субботу около 11 часов на улице Антонова-Овсеенко столкнулись грузовой фургон «Пежо Боксер» и «Хендэ Солярис». По предварительным данным ГУ МВД по Воронежской области, 34-летний водитель грузовика не выдержал дистанцию до идущей впереди иномарки и столкнулся с ней. Легковушкой управлял 67-летний воронежец.

В аварии машины получили механические повреждения. Позже в больницу обратились 58-летняя женщина, а также 7 и 6-летние мальчики. Они получили травмы в результате ЧП.

Сейчас сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.