В Воронежской области появится новый конкурс грантов, направленный на поддержку и развитие общественных инициатив. Его проект представили в АНО «Образ будущего» на заседании облдумы под председательством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

Участвовать в конкурсе смогут физические лица, ТОС и социально-ориентированные НКО. Его бюджет составит около 260 млн рублей, из которых 130 млн — средства из региональной казны.

Как сообщили в облдуме, приоритет при выборе инициатив будет отдаваться разработкам, где в реализации будет участвовать наибольшее количество человек.

В 2021 году при поддержке АНО реализованы более 220 проектов. В 2022 году уже реализуются 12 проектов, а до конца года планируется поддержать порядка 300 инициатив.