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Общество26 июня 2022 6:30

Общегородской выпускной в Воронеже прошел без ЧП

Рабочие парка «Алые паруса» приводят территорию в порядок
Ирина КАЗАНИНА
Фото из телеграмм-канала Вадима Кстенина

Фото из телеграмм-канала Вадима Кстенина

Общегородской выпускной воронежских одиннадцатиклассников завершился без происшествий. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Вадим Кстенин. По словам градоначальника, мероприятие прошло по плану: выпускники вели себя достойно, а полиция обеспечила необходимые меры безопасности.

- Как и в предыдущие годы, веселились всю ночь и при этом сохранили парк. Повторим в следующем году! – прокомментировал Вадим Кстенин.

Сразу после завершения праздника рабочие парка «Алые паруса» приступили к уборке территории и демонтажу оборудования, чтобы открыть место отдыха для горожан.

Напомним, выпускной проходил в Воронеже в ночь с 25 на 26 июня.