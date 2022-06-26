Общегородской выпускной в Воронеже прошел без ЧП

Фото из телеграмм-канала Вадима Кстенина

Общегородской выпускной воронежских одиннадцатиклассников завершился без происшествий. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Вадим Кстенин. По словам градоначальника, мероприятие прошло по плану: выпускники вели себя достойно, а полиция обеспечила необходимые меры безопасности.

- Как и в предыдущие годы, веселились всю ночь и при этом сохранили парк. Повторим в следующем году! – прокомментировал Вадим Кстенин.

Сразу после завершения праздника рабочие парка «Алые паруса» приступили к уборке территории и демонтажу оборудования, чтобы открыть место отдыха для горожан.

Напомним, выпускной проходил в Воронеже в ночь с 25 на 26 июня.