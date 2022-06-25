В Воронеже в «Алых парусах» выпускников встречают живые статуи и мыльные пузыри

С красавцем-пандой набралось много желающих сфотографироваться Фото: Анастасия АСТАШОВА

25 июня в парке «Алые паруса» проходит городской выпускной. Первыми ровно в 20:00 по красной дорожке прошли ребята из школы номер 27:

- От вечера ждем самых лучших эмоций, чтобы запомнить его на всю жизнь, - делятся выпускники Марина и Юля.

Первые выпускники прибыли, праздник начался. Фото: Анастасия АСТАШОВА

У входа под зажигательную музыку выпускников встречают диджеи, аниматоры и ведущие. Также вчерашних школьников приветствуют живые статуи и артисты на ходулях. В парке работают тематические зоны, концертные и творческие площадки. А еще ребят ждет много танцевальных номеров и мыльных пузырей.

Выпускников приветствуют артисты на ходулях в карнавальных костюмах. Фото: Анастасия АСТАШОВА

После 22.00 аниматоры будут уже в неоновых костюмах. Ночь обещает быть яркой.

О том, как готовились к празднику, смотрите здесь