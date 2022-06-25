В Воронеже в «Алых парусах» выпускников встречают живые статуи и мыльные пузыри

С красавцем-пандой набралось много желающих сфотографироваться
Фото: Анастасия АСТАШОВА
25 июня в парке «Алые паруса» проходит городской выпускной. Первыми ровно в 20:00 по красной дорожке прошли ребята из школы номер 27:
- От вечера ждем самых лучших эмоций, чтобы запомнить его на всю жизнь, - делятся выпускники Марина и Юля.
Первые выпускники прибыли, праздник начался.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
У входа под зажигательную музыку выпускников встречают диджеи, аниматоры и ведущие. Также вчерашних школьников приветствуют живые статуи и артисты на ходулях. В парке работают тематические зоны, концертные и творческие площадки. А еще ребят ждет много танцевальных номеров и мыльных пузырей.
Выпускников приветствуют артисты на ходулях в карнавальных костюмах.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
После 22.00 аниматоры будут уже в неоновых костюмах. Ночь обещает быть яркой.
О том, как готовились к празднику, смотрите здесь