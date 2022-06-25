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Общество25 июня 2022 15:58

Воронежец снял на фото снос части оборонного завода «Электроприбор»

Что будет на его месте, пока непонятно
Олег КУЗНЕЦОВ
Юрий Гущин, "Воронеж. Пешком" ВКонтакте.

Юрий Гущин, "Воронеж. Пешком" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Очередной этап разрушения воронежского завода «Электроприбор», успешно работавшего на «оборонку» в советские времена, попал на фото. Его разместил в паблике «Воронеж. Пешком» ВКонтакте Юрий Гущин. И сопроводил комментарием:

- Возможно, одни из последних фото завода Электроприбор. И последнее трубы завода: сделано случайно за минуту до ее обрушения. Кстати, ограда у завода тоже достойная.

Заводские здания начали сносить еще в конце апреля. Причем до основания. 6,5 гектаров, на которых располагается «Электроприбор», купили владельцы группы компаний «Развитие». Что на месте завода появится в будущем, неясно. Есть вариант, что там создадут новый технопарк. Но не исключено и то, что эту территорию привычно застроят офисами или магазинами и жильем.