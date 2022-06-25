В Воронеж почти до конца июня придет жара

В погоду, которую предсказывают нам синоптики, лучше отдыхать у фонтанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящую рабочую неделю. На смену теплой погоде придет жара. Что удивительно, ее принесет северо-восточный, а потом и северный ветер.

- На смену циклонам, принесшим много дождей, придет антициклон и жара. Столбик термометра вплотную подберется к отметке +30 градусов, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Как раз северному направлению ветра мы и обязаны, что предстоящая жара будет не удушающей. Достаточно вспомнить прошлое лето, когда температура за +30 держалась довольно долго.

В воскресенье, 26 июня, ночью на луну будут набегать облака. Температура будет держаться в районе +15 градусов. Днем снова будет переменная облачность. Столбик термометра поднимется до +28.

В ночь на понедельник, 27 июня, луна вновь будет периодически скрываться за тучами при +16 градусах. Днем вместо северо-восточного подует северный ветер. Солнце то спрячется за облака, то выйдет из-за них при +29 градусах.

Во вторник, 28 июня, ночью снова переменная облачность уже при +18 градусах. Днем вернется северо-восточный ветер. При в целом солнечной погоде возможны и «набеги» туч. Температура поднимется до +28.

В ночь на среду, 29 июня, луна иногда будет скрываться за тучи при +17 градусах. Днем снова на солнце будут набегать облака. Как и сутками ранее, синоптики обещают +28 градусов.