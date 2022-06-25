В Воронеже из-за аварии лишились воды жители домов на левом берегу

Когда вернут воду, пока непонятно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе случилась авария на водоводе диаметром 500 миллиметров на улице Омской. Об этом ЧП сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Из-за аварии вынуждены были отключить воду по адресам: улица Урывского, 1 – 37; переулок Павловский, 56, 58, 64А, 64Б, 64В.

Сейчас сотрудники «РВК-Воронеж» устанавливают на месте утечки муфту из нержавеющего материала. Работы проходят на глубине трех метров. Их выполняют две бригады специалистов, задействована техника - два экскаватора, два автомобиля техпомощи, КамАЗ, автокран и откачивающее оборудование. Сроки устранения аварии пока не называют.

Техническую воду обещают подвозить по адресу: улица Урывского, 13.