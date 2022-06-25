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Происшествия25 июня 2022 12:21

У воронежца мошенник одним звонком отобрал 1,3 миллиона рублей

Аферист заявил мужчине, что нехорошие люди хотят похитить все его сбережения. И выудил у него данные его банковской карты
Юрий КОЗЛОВ
Данные своих банковских карт незнакомцам нельзя сообщать ни в коем случае.

Данные своих банковских карт незнакомцам нельзя сообщать ни в коем случае.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городской отдел полиции № 5 Советского района Воронежа обратился 28-летний местный житель. Мужчина заявил, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что на его сбережения покушаются мошенники. И для предотвращения их нападения нужны данные его карты. Растерявшийся молодой человек сообщил их. И вскоре с его карты исчезли 1,3 миллиона рублей.

- Всего 24 июня в Воронежской области зарегистрированы восемь мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, и шесть краж с банковских карт. Ущерб, причиненный доверчивым людями, составил более 3,5 миллионов рублей. Одно из противоправных действий совершено под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие - под ширмой продажи товаров. Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз напоминают о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами, которые обращаются с предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг. Нужно тщательно перепроверять всю информацию.