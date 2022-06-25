В каких домах Воронежа не будет горячей воды с 27 июня по 3 июля

Если срок отключения уже прошел, а вода не теплеет, обращайтесь в свою управляющую компанию или ТСЖ. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронеже продолжают отключать горячую воду. Коммунальщики готовят к зиме отопительные сети, тестируют их на прочность, а также проводят, где это необходимо, ремонт. Для того, чтобы дать им возможность работать, и не подают теплоноситель на воду.

На неделе с 27 июня по 3 июля больше всего домов подпадет под отключение в Советском районе – 159. С 28 июня до 11 июля там не будет горячей воды по адресам:

ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Пеше-Стрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

ул. Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;

ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

ул. Тепличная, 26а, 26ж; 26/15, 26/5, 26/4, 26/3, 26/7, 26/2, 26/9;

бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;

ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9;

ул. Чуйская, 7, 9;

ул. Берег реки Дон, 26а, 26/1;

ул. Космонавтов, 22а.

Поменьше людей (но тоже немало) вынуждены будут кипятить воду в тазах и чайниках или использовать водонагреватель в Левобережном районе. Там горячую воду выключат с 28 июня по 11 июля в 91 доме по адресам:

ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

ул. Циолковского, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 31;

ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66;

ул. Ярославская, 21, 23, 24, 28;

ул. Танеева, 6, 8, 10, 12;

ул. Волгоградская, 47, 49, 51;

ул. Корейская, 6б, 6а;

ул. Лихачева, 21, 25.

ул. Иркутская, 15а;

ул. Айвазовского, 2а;

ул. Саврасова, 2.

В Ленинском районе не будет горячей воды в 49 домах. С 28 июня до 11 июля ее отключат на ул. 9 Января, 54в, и ул. Революции 1905 года, 80 г. А с 30 июня «тепленькой» не будет по адресам:

ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б;

ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15;

ул. 40 лет Октября, 2, 12, 8, 10, 14;

ул. Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45;

ул. III Интернационала, 35, 57, 59;

ул. Войкова, 6, 17, 19;

ул. Пограничная, 1, 2;

ул. Пушкинская, 11а, 15;

ул. Свободы, 37, 45;

ул. Куколкина, 33;

ул. Фридриха Энгельса, 63;

ул. Донбасская, 3.

Центрального района отключения коснутся меньше. Там «тепленькой» не будет всего в 14 домах (надо заметить, что там много зданий в частном секторе, которые отапливают газом, он же подогревает и воду). С 28 июня до 11 июля отключат горячую воду в многоэтажках №80Б и №80В на улице Революции 1905 года. А с 30 июня ее не будет по адресам:

ул. Средне-Московская, 62а, 62а, 70, 70а, 75;

ул. Лесная Поляна, 3, 4;

ул. Кольцовская, 46, 46а;

ул. Плехановская, 22;

ул. Карла Маркса, 116а;

ул. Революции 1905 г., 66.

Надо отметить, что до 27 июня «тепленькой» не будет во многих домах Коминтерновского района. Но там жильцы к этому неудобству уже привыкли.

Коммунальщики допускают незначительные отклонения от графика. Если у вас нет горячей воды дольше положенного срока, выясняйте причину этого в вашей управляющей компании или ТСЖ.