В Центральном районе Воронежа полицейские накрыли наркопритон

Сотрудники отдела полиции № 6 получили сведения о том, владелец частного дома на переулке Солдатский Центрального района организовал там наркопритон. Стражи порядка выяснили, что с мая по июнь 2022 года 41-летний мужчина неоднократно впускал туда наркоманов. В качестве платы за помещение, посетители давали ему смертоносную отраву. Хозяин «кололся» и забывался. То же делали и его гости.

В отношении 41-летнего владельца наркопритона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.