В Воронеже пять человек, укравших 276 овец и одну лань, могут отправиться в тюрьму на 10 лет

Один из членов банды. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Cотрудники следственного отделения ОМВД России по Новохоперскому району передали в суд уголовное дело пяти местных жителей в возрасте от 24 до 54 лет. Их обвиняют в краже домашних овец и лани, совершенных в период с июня по декабрь 2019 года.

По данным следствия, преступники приезжали к территории охраняемой фермы на личных автомобилях ВАЗ-2109 и ВАЗ-2121. Потом голыми руками ломали часть сетки рабицы и, сдвинув ее в сторону, залезали внутрь. Через тот же проем они выгоняли племенных животных, после чего отправляли их на территорию заброшенных ферм. Туда приезжал житель Тамбовской области, который выкупал похищенный скот и перевозил его в автомобильном прицепе в соседний регион. Всего преступники похитили 276 овец, из них 73 удалось возвратить владельцам. Причиненный ущерб превысил два миллиона рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска вышли на след воров и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали их в марте 2020 года.

Еще один участник преступной группы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В отношении похитителей животных возбудили уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Ворам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.