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Происшествия25 июня 2022 9:50

В Воронеже пропавшего без вести 36-летнего мужчину нашли мертвым

Тело обнаружили в Юго-Западном микрорайоне
Олег КУЗНЕЦОВ

36-летнего Дмитрия С. пропавшего в Воронеже 17 июня, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры, которые участвовали в его поисках.

Мужчина неделю назад вышел из дома в Северном микрорайоне и не вернулся. Его разыскивали родственники, с которыми Дмитрий жил. Они сразу забили тревогу. Дело в том, что раньше мужчина никогда никуда не пропадал, никого не предупредив.

Опасения родственников, к сожалению, подтвердились. Тело Дмитрия С. нашли в Юго-Западном микрорайоне. Как мужчина там очутился, пока неясно. Других подробностей не сообщают.