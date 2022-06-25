Коронавирус в Воронежской области на утро 25 июня: 102 человека заболели, 1 умер

За сутки число госпитализированных больных ковидом возросло почти в 2,5 раза. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора предоставили данные о суточной заболеваемости коронавирусом. На утро субботы, 25 июня, заразились этой опасной болезнью еще 102 жителя Воронежской области (на начало дня 24 июня их было чуть побольше – 104). Всего за время пандемии в нашем регионе число заболевших ковидом уже перевалило за 388 тысяч человек.

Умер от последствий коронавируса еще один наш земляк. До этого в течение двое суток подряд, напомним, смертей от этой болезни зарегистрировано не было.

Настораживает число госпитализированных. В больницу на утро 25 июня попали 32 человека. Это гораздо больше, чем сутки назад. На начало дня 24 июня сообщали о 13 новых пациентах больниц, страдающих от коронавируса.