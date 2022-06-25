Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2022 9:24

В Воронеже Котенку с улицы Лизюкова вернули усы, оторванные хулиганами

Совсем недавно у него их оставалось только четыре, сейчас снова все шесть
Юрий КОЗЛОВ
- Ура! Я опять шестиусый!

- Ура! Я опять шестиусый!

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже Котенку с улицы Лизюкова вернули оторванные хулиганами усы. Небольшого ума люди регулярно покушаются на них. Очень хочется верить, что в последний раз вандалы оставили Котенка без двух усов на минувших выходных. Пропажу заметили внимательные местные жители.

Так выглядел Котенок с четырьмя усами.

Так выглядел Котенок с четырьмя усами.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

После очередной выходки вандалов сотрудники Коминтерновской управы сообщили, что утраченные усы восстановят. Скорее всего, это сделали члены семьи воронежских скульптуров Дикуновых. Делал его, напомним, Иван Дикунов, к сожалению, покинувший этот мир в конце марта.

Слова не разошлись с делом. Памятнику снова вернули обычный вид. Надеемся, что шестиусым Котенок с улицы Лизюкова теперь останется надолго.