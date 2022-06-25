Мэр Воронежа и председатель Воронежской городской Думы поздравили выпускников

Уважаемые выпускники!

От всей души поздравляем вас с праздником прощания со школой!

С высоты прожитых лет мы отчетливо понимаем, что время ученичества, включающее в себя и напряженный школьный труд с его тревогами и экзаменами, остается все же самым светлым и приятным воспоминанием в нашей жизни. Теперь волнительный момент прощания с детством наступил и у вас – выпускников 2022 года. Пусть этот день станет ярким и запоминающимся, а мы постараемся сделать его для вас таковым!

Вы – новое поколение, которому в скором времени предстоит взять ответственность за будущее Воронежа, его развитие и процветание. Перед вами открываются широкие возможности и перспективы, и только вам решать, какой будет ваша дальнейшая жизнь, только вы своим трудом и талантом сможете обеспечить благополучие нашего города!

Искренне желаем каждому из вас реализовать свой потенциал и достичь в жизни больших высот! Уверены, что родной город будет вами гордиться!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев.