В Воронеже прошел забег 400 человек, посвященный борьбе с наркотиками

Мужской забег. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Перед Международным днем борьбы с наркоманией в воронежском лесопарке «Олимпик» состоялся легкоатлетический забег «Россия – территория без наркотиков». Организовали спортивный праздник выступили работники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области и сотрудники городской администрации.

Перед стартом перед студентами и трудовыми коллективами выступили начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж Александр Бахтин, первый отечественный боксер-тяжеловес, выигравший турнир мирового ранга – Кубок мира 1981 года, трехкратный чемпион Советского союза, серебряный призер международного турнира «Дружба-84», член Совета чемпионов федерации бокса России, почетный гражданин Воронежа Валерий Абаджян.

Зарядку с участниками забега провела двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы 2012 года в упражнениях на брусьях, многократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Виктория Комова.

Виктория Комова проводит зарядку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото на память: Виктория Комова и главный воронежский полицейский Михаил Бородин. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В забеге участвовали около 400 человек, это студенты высших учебных заведений, а также сотрудники различных предприятий города. Дистанцию в три километра преодолели парни и девушки.

На дистанции девушки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Победителем мужского забега стал сотрудник Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-Воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Алексей Тимошилов. Среди представительниц прекрасного пола лучшей стала первокурсница юридического факультета ВИ МВД России Мария Александрова. Победителей и призеров забегов наградили грамотами и кубками.

Победителей и призеров забегов наградили грамотами и кубками. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В завершении спортивного праздника начальник УНК ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Талдыкин поблагодарил всех участников забега. Он отметил, что подобные мероприятия очень важны для молодежи, ведь одно дело – просто рассказывать о вреде наркотиков, совсем другое – вовлекать молодых людей в спорт.