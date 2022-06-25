В воронежском «Факеле» появился еще один тренер

Константин Синеоков (на заднем плане) уже начинает осваиваться в команде. Фото: с сайта ФК "Факел"

Тренерский штаб «Факела» пополнился Константином Синеоковым. Ранее этот специалист трудился в ФК «Акрон». Также Константин Николаевич несколько лет работал в системе «Краснодара» с профессиональными командами.

За плечами Константина Синеокова и богатая разными командами карьера игрока. Он выступал за «Нижний Новгород», ставропольское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», волгоградский «Ротор», нальчикский «Спартак» и грозненский «Терек».

Синеоков, по всей видимости, будет выполнять в «Факеле» примерно те же обязанности, как и ушедший из клуба Александр Дутов, сейчас помогающий осваиваться в ФНЛ бывшему главному тренеру сборной России, а ныне наставнику казанского «Рубина» Леониду Слуцкому.

Полностью мозговой центр «Факела» сейчас выглядит так: Олег Василенко (главный тренер), Дмитрий Пятибратов (его помощник), Константин Синеоков, Александр Чихрадзе (тренер вратарей) и Дмитрий Сорокин (тренер по физической подготовке).