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Происшествия25 июня 2022 8:00

В Воронежской области в карьере ночью опрокинулся самосвал: водитель ранен

ДТП случилось в Павловском районе
Юрий КОЗЛОВ
Самосвал опрокинулся на крышу. Фото с телеграмм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Самосвал опрокинулся на крышу. Фото с телеграмм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: другой источник.

В пятницу, 24 июня, в 1.30 на территории карьера в Павловском районе водитель самосвала «Белаз 7540В», 55-летний житель Оренбургской области, ехал задним ходом. При этом он, видимо, невнимательно смотрел по сторонам. Итог печальный – самосвал опрокинулся на крышу. Его пришлось ставить обратно на колеса с помощью подъемного крана. Водитель самосвала в аварии получил травмы и сам обратился за медицинской помощью.

Самосвал пришлось ставить на колеса с помощью подъемного крана. Фото с телеграмм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Самосвал пришлось ставить на колеса с помощью подъемного крана. Фото с телеграмм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: другой источник.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии. В частности, что делал в этот поздний час водитель самосвала на территории карьера и почему он ехал так неосторожно.