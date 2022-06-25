В Воронеже Дом Федорова на улице Коммунаров отреставрируют к ноябрю 2022 года

Дом Федорова на улице Коммунаров, 60 отреставрируют к ноябрю 2022 года. Соответствующее разрешение выдали подрядчику в региональном управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Сотрудники воронежской фирмы «ВиС» должны будут провести реставрацию фасада дома, а также отремонтировать в нем системы электроснабжения и водоотведения.

Дом Федорова построен в конце XIX-начале XX в. Принадлежал, как это видно из названия, семье Федоровых. Был одним из крупнейших в районе доходных домов из красного кирпича. Архитектурное решение характеризуется эклектичным убранством фасадов.

С 1908 года, в том числе и в послереволюционное время, в доме жил и работал техник-архитектор, изобретатель Пантелеймон Иванович Медведев (1873 - после 1946). По его проектам построены несколько значительных зданий в Воронеже и Воронежской губернии. В конце 1900-х и в 1910-х гг. здесь размещалась частная проектная мастерская Медведева; он принимал заказы как на чертежи, так и на выполнение строительных подрядов.

Дом принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области от 18 апреля 1994 года.