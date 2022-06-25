В Воронеже стало известно точное время открытия ресторанов – преемников «Макдональдса»

В Москве торговые точки фаст-фуда под новым брендом уже работают вовсю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, когда в Воронеже откроются рестораны, ранее принадлежавшие сбежавшей из России сети фастфудов «Макдональдс». Напомним, их перекупила компания, развивающая новый бренд «Вкусно и точка».

Три ресторана – на проспекте Революции, 32 а (там обещают торжественную церемонию), а также на улицах Генерала Лизюкова, 4Г и Димитрова, 55 заработают с 13.00 27 июня. Дату открытия, напомним, называли и раньше, но конкретное время известно не было.

Меню будет привычное для посетителей «Макдональдса»: чизбургер, гамбургер, чикенбургер, картофель фри, наггетсы и креветки. В Москве и Подмосковье торговые точки с новым брендом уже работают. Не все посетители благосклонно приняли качество новой продукции, но есть и те, которых она вполне устраивает.