В Воронежской области водитель «Ауди» улетел в кювет и опрокинулся на крышу

"Ауди" после аварии. Фото с телеграмм-канала ГУ МВД России по Воронежской области. Фото: другой источник.

В пятницу, 24 июня, в 10.30 на 83 километре дороги Воронеж-Луганск в Острогожском районе случилась авария. 61-летний местный житель, руливший «Ауди А6», не учел сложные дорожные и погодные условия, слишком разогнался и потерял контроль над машиной. Иномарка улетела в кювет и встала на крышу. Водитель получил травмы.

- Всего 24 июня в Воронежской области случилось 102 ДТП, из них 68 – в Воронеже, 27 – на дорогах в районах и 8 – на федеральных трассах. В семи авариях получили травмы шесть человек, - рассказали в региональном ГУ МВД.