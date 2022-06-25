Под Воронежем во вспыхнувшем грузовике сгорело 10 тонн угля

В пятницу, 24 июня, около 18 часов на 13 километре трассы Тамбов – Воронеж в Новоусманском районе загорелся прицеп грузовика «Krone СЕ 65-57».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 18.18. На место ЧП выезжали две машины с восемью нашими специалистами. Им удалось ликвидировать пожар в 18.51. Огонь к тому времени успел уничтожить 1025 пачек угля по 10 килограммов каждая, находившихся в прицепе. Пламя также повредило тент. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.