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Происшествия25 июня 2022 6:37

Под Воронежем во вспыхнувшем грузовике сгорело 10 тонн угля

Пожар случился на трассе в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 24 июня, около 18 часов на 13 километре трассы Тамбов – Воронеж в Новоусманском районе загорелся прицеп грузовика «Krone СЕ 65-57».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 18.18. На место ЧП выезжали две машины с восемью нашими специалистами. Им удалось ликвидировать пожар в 18.51. Огонь к тому времени успел уничтожить 1025 пачек угля по 10 килограммов каждая, находившихся в прицепе. Пламя также повредило тент. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.