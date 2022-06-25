В самом центре Воронежа 27 июня из-за вырубки сухих деревьев закроют одну из полос дороги

Одно их деревьев, которое собираются вырубить. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Сотрудники городского управления экологии выдали разрешение (так называемый порубочный билет) управе Центрального района на удаление 13-ти сухих деревьев. Клены, липы и ясени на площади Ленина в районе дома № 15 сейчас, к сожалению, годны только на дрова.

Деревья начнут вырубать в понедельник, 27 июня. Работники управления экологии обещают держать работы под особым контролем. В частности, будут следить за тем, чтобы не тронули здоровых зеленых насаждения, растущие рядом.

На время проведения работ закроют одну из трех полос по площади Ленина в районе дома № 15. С 9.00 до окончания вырубки приостановят движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99. Напомним, они также не выйдут на линию 25 июня, в день общегородского выпускного.