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Общество25 июня 2022 6:24

В самом центре Воронежа 27 июня из-за вырубки сухих деревьев закроют одну из полос дороги

Также из-за этих работ не выйдут на линию троллейбусы №№ 7 и 99
Юрий КОЗЛОВ
Одно их деревьев, которое собираются вырубить.

Одно их деревьев, которое собираются вырубить.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Сотрудники городского управления экологии выдали разрешение (так называемый порубочный билет) управе Центрального района на удаление 13-ти сухих деревьев. Клены, липы и ясени на площади Ленина в районе дома № 15 сейчас, к сожалению, годны только на дрова.

Деревья начнут вырубать в понедельник, 27 июня. Работники управления экологии обещают держать работы под особым контролем. В частности, будут следить за тем, чтобы не тронули здоровых зеленых насаждения, растущие рядом.

На время проведения работ закроют одну из трех полос по площади Ленина в районе дома № 15. С 9.00 до окончания вырубки приостановят движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99. Напомним, они также не выйдут на линию 25 июня, в день общегородского выпускного.

27 июня около дома № 15 по площади Ленина водителям нельзя будет ездить по одной из полос дороги.

27 июня около дома № 15 по площади Ленина водителям нельзя будет ездить по одной из полос дороги.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.