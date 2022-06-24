Звезда Воронежа снялся в новом детективном сериале

фото НТВ

27 июня воронежцы смогут увидеть звездного земляка Сергея Астахова в новом сериале. В остросюжетном детективе «Пересуд» наш земляк сыграл роль заключенного.

Сюжет картины развернется вокруг пятерых героев-зэков. Пятерых опасных преступников грузят в автозак, чтобы отвезти на пересуд. Это совершенно разные люди: матерый рецидивист, бизнесмен, угонщик элитных иномарок, маньяк-убийца и парень, порешивший на почве ревности своего друга. По пути происходит авария, и им удается сбежать: оказавшись на свободе, они решают устроить собственный пересуд прямо в угнанном автобусе. В качестве присяжных – пассажиры-заложники. Главные герои начинают рассказывать свои истории: как все начиналось и что привело их в «воронок». А пока в автобусе идет пересуд, сотрудники полиции начинают операцию по поимке преступников…

Главные роли в картине исполнили Александр Лазарев, Владимир Епифанцев, Александр Носик, Вячеслав Чепурченко. Сергей Астахов играет роль олигарха.

фото НТВ

- Мой персонаж вообще не герой. Это собирательный образ российского банкира со всеми нюансами, плюсами и минусами этой профессии. Этот человек оказался в местах не столь отдаленных, потому что не вписался в систему, потому что решил быть хорошим. Найти общий язык с другими банкирами у него не получилось. И вот он попадает в заварушку с уголовниками, это совершенно другой мир. Он всячески, как только может по-человечески, пытается остановить то безумие, которое происходит в автобусе, где все они оказались, - рассказал о своем герое Сергей Астахов. - Со съемок мне запомнился белорусский теплый и уютный лес. И, конечно же, мои друзья и товарищи Саша Лазарев и Володя Епифанцев. Редко случается, что ты со своими друзьями и хорошими профессиональными актерами своего поколения оказываешься на одной съемочной площадке.

Сериал будут показывать с 27 июня по будням в 21.45 на НТВ. 12+