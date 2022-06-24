Воронежский театр оперы и балета закроет сезон юбилейным вечером главного дирижера

Юрий Анисичкин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 июня Воронежский театр оперы и балета закрывает 61-й сезон юбилейным вечером главного дирижера театра Юрия Анисичкина. 20 июня маэстро исполнилось 75! А кто даст!

В этот вечер Анисичкин будет дирижировать премьерной оперой - «Виват, Россия!» Ставонина. Оперы на музыку композиторов XX века занимают особое место в творчестве Юрия Анисичкина. Относящаяся к ним яркая премьера уходящего сезона – опера «Виват, Россия!» Ставонина - сразу стала заметным событием в культурной жизни Воронежа. Поэтому Юрий Петрович выбрал этот замечательный спектакль, посвященный петровской эпохе в истории края, для своего юбилейного вечера.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После спектакля юбиляра поздравят представители творческих и общественных организаций города, коллеги, ученики, друзья, поклонники.

Юрий Анисичкин прошел большой творческий путь, на котором снискал признание артистов и музыкантов, любовь и уважение зрителей, авторитет в профессиональных кругах и у молодежной аудитории. Многогранный талант, целеустремленность, огромное обаяние позволили ему создать множество значимых творческих проектов, принимать самое активное участие в культурной жизни города, вести плодотворную педагогическую деятельность.

Начало в 18.00, 12+