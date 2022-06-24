Под Воронежем пройдет большой культурный опен-эйр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два дня, 25 и 26 июня, в парке отдыха «Нелжа.ру» пройдет масштабный культурный опен-эйр «Рамонские истории». Гостей ждет Более 10 специальных локаций с различными бесплатными активностями - театральные представления, исторические реконструкции, лектории, мастер-классы и выступление творческих коллективов.

У Земской школы развернется ярмарка традиционных народных промыслов. На веранде слева от школы создатели анти-музея забытых игр «Бирюльки» предлагают пожарить конфету на старинном токарном станке и разыграть среди присутствующих с помощью «проворных мотальщиков», научиться играть в бирюльки и другие игры из детства бабушек (13.00, 15.00, 17.00). 3+

На первом этаже Земской школы пройдет мастер-класс «Карачунская свистулька» и экскурсия по музею глиняной игрушки, участники слепят глиняную птичку в традициях карачунского гончарного промысла (25 июня в 14.30 и 16.30). 6+

А музей-усадьба Веневитинова 26 июня в 14.00 проведет мастер-класс «Язык веера». Жесты веером – это один из языков тайного общения в дворянской культуре XVII-XIX веков. Ими пользовались для передачи настроения и намерений. Язык веера давал возможность скрытно кокетничать и рассказывать о чувствах. На мастер-классе расскажут о наиболее популярных конструкциях веера, его истории как обязательного аксессуара русских дворянок, о модных тенденциях XIX века. Сотрудник музея покажет, как правильно им пользоваться, и раскроет тайны языка веера. 6+

На втором этаже Земской школы 25 июня в 12.00 состоится концерт Рамонской детской школы искусств. Учащиеся народного отделения и фортепиано исполнят произведения Баха, Моцарта, Шопена, Грига, а также песни Окуджавы, Варламова и Даргомыжского. 6+

На творческом лектории 25 июня представят книги «Рамонь. Взгляд в прошлое» Владимира Елецких (14.00), «Тулиновы» Людмилы Образцовой (16.00), 12+. А 26 июня в 12.00 творческая встреча с руководителем театрального центра Георгием Яковлевым: мастер-класс по актерскому мастерству, театральные байки и тренинги, обсуждение литературных произведений (16+). В 14.00 пройдет презентация книг «Сергей Мосин» и «Михаил Веневитинов» Людмилы Образцовой (12+), а в 16.00 «История становления фабрики художественной керамики в Рамони» Николай и Романа Суварковых (12+).

На сцене у Земской школы 25 и 26 июня в 15.00 пройдет концерт коллектива «Нелжаночки», в 16.00 - выступление артистов Рамонского района – ансамблей «Звонка Ромня», «Горница», «Рябинушка», «Сударушка», «Россияночка», «Забавушка», «Донские напевы», «Надежда», «Две души», «Старинушка», «Полянка», «Стрекоза», «Калина», «Озорные дети», «Алмаз», 0+.

В шатре сказок 25 и 26 июня с 12.00 до 16.30 будут показывать фильмы о династии Ольденбургских (6+).

В Лесной резиденции 25 и 26 июня в 12.00, 14.00, 16.00 покажут театрализованную программу «Азовское сражение, или как царь Петр в баню ходил». Царь Петр задумал дело невиданное, флот в наших краях строить, а ведь до моря-то 400 верст поди будет. Чем же ему Воронеж и Рамонь наша для этого приглянулись? Обо всем этом узнает рамонский купец Дмитрий Федоров, когда сам Петр Алексеевич пожалует к нему в торговые бани с делом государственной важности. Да еще и на Азовском сражении побывает вместе со зрителями, ну и царя, конечно, в бане попарит (6+).

В музейном комплексе «Соколов хутор» 25 и 26 июня с 14.00 до 18.00 пройдет День открытых дверей (0+). Можно поучаствовать в пленэре, посмотреть выставку картин о Рамони. Выставка «Образцовые конюшни Ольденбургских» на скотном дворе расскажет о породах разводимых здесь лошадей и особенностях ухода за ними, типах экипажей и связанных с ними способами времяпрепровождения императорских особ в селении «Рамонь». 25 и 26 июня в 13.30 и 15.30 (6+).

На Поляне чудес оба дня в 13.00, 14.00, 15.00 пройдет уличный балаган «Жил да был на свете царь!» - сказ про Петра и его славные дела. 3+

А в кафе «Тулиновъ Дача» Михаил Князев и Елена Старкова исполнят романсы и поэзию Ольденбургских. Гости погрузятся в атмосферу музыкально-литературного салона конца XIX-начала XX века. Будут звучать романсы, стихи, инструментальные сочинения, авторы которых так или иначе были связаны с Рамонским замком и его хозяевами. В том числе, прозвучат произведения самого Петра Ольденбургского. 25 и 26 июня в 18.00 (0+)