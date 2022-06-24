В 2021 году в Воронежской области чаще всего рожали женщины от 30 до 35 лет

Средний возраст воронежских мам все увеличивается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед Днем Молодежи работники Воронежстата опубликовали данные о наших земляках в возрасте от 14 до 35 лет. Этот возрастной срез не случаен. Именно им очерчивается круг людей, который по федеральному закону считается молодежью.

Всего жителей Воронежской области от 14 до 35 лет на 1 января 2022 года было 587,3 тысячи человек. Это 25,7 процента от всего населения нашего региона. Среди них мужчин 298,6 тысяч, а женщин – 288,7 тысячи.

Чаще всего молодые люди живут в городах нашей области – там их насчитывают 420,9 тысяч человек (71,7%). Сельчан гораздо меньше – 166,4 тысячи (28,3%).

В 2021 году заключили брак 14 849 пар. От общего числа оформивших свои отношения мужчин 73,2 процента были женихи в возрасте 16–35 лет, молодые невесты составили 77,1 процента.

В 2021 году в Воронежской области родились 18 580 младенцев, из них 15 745 – у матерей в возрасте 16–35 лет (84,7 % от всех родившихся).

Среди молодых матерей наибольшая доля рождений приходилась на уже опытных дам в возрасте 30–35 лет (35%). У женщин в возрасте 25–29 лет появились на свет 30,2 процента от всех новорожденных, затем следует возрастная категория от 20 до 24 лет (16,1%) и самые молодые мамы 16–19 лет (3,4 %).

В 2021 году в общем числе приехавших в Воронежскую область мигрантов доля молодежи в возрасте 15–35 лет составила 46,8 процента, в общем числе выбывших из нашего региона – 47,6%.