Стали известны дата и время первого матча воронежского «Факела» в Премьер-лиге

Один из самых крутых вратарей Премьер-лиги Матвей Сафонов готовится отражать удары лучшего бомбардира ФНЛ Максима Максимова. Фото из группы ФК "Краснодар" ВКонтакте. Фото: другой источник.

На сайте Российской Премьер-лиги опубликовали расписание первых пяти туров. Ранее не были известны точные даты и время конкретных матчей. Сейчас эти сведения появились.

Первый матч в Премьер-лиге «Факел» проведет в гостях против «Краснодара» 17 июля. Начнется игра в 20.00.

Встречу второго тура «Факел также проведет в гостях против грозненского «Ахмата». Матч пройдет 24 июля. Стартует он также в 20.00.

А вот первую домашнюю игру воронежский клуб проведет по времени гораздо раньше. 30 июля матч в столице Черноземья с московским «Динамо» начнется в 15.00.

В четвертом туре «Факел» ждет не менее мощный соперник – столичный ЦСКА. Игра в Москве пройдет 6 августа, начнется она в 17.30.

А затем «Факел» сыграет первый матч пятого тура. В Воронеже наш клуб встретится с «Уралом» 12 августа. Матч стартует в 20.00.

Когда «Факел» встретится с московским «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга, вы можете увидеть здесь.