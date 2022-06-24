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Общество24 июня 2022 13:58

В Воронеже откроют Школу креативных индустрий

Бесплатные занятия будут проходить в парке «Орленок»
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В августе в Воронеже начнут прием заявок в Школу креативных индустрий. Она откроется в современном здании в реконструированном парке «Орленок» (ул. Студенческая, 5а). Занятия будут проводить по направлениям «Звукорежиссура», «Фото- и видеопроизводство», «Анимация и 3D графика», «Интерактивные и цифровые технологии VR и AR», «Дизайн», «Современная электронная музыка».

Образовательные программы рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Обучение бесплатное. В школе 120 мест, она оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием.

Преподавать будут 12 преподавателей, также планируют привлекать экспертов областного, всероссийского и международного уровней. Занятия проводят три раза в неделю.