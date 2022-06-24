Бар в центре Воронежа закрыли на трое суток и оштрафовали на 200 тысяч за нарушение «ковидных» правил

Санитарные врачи в ходе проверки в баре «Ликер», расположенном на улице Кольцовской, 24К, обнаружили, что там не соблюдают правила профилактики коронавирусной инфекции. В частности, у отдельных сотрудников не было медкнижек, во время прихода на работу работникам бара не делали «входной фильтр», соответственно не было и журнала регистрации температуры. Воздух в помещении не дезинфицировали. А разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, была частично стерта.

Материалы проверки передали для рассмотрения в Центральный районный суд Воронежа. Там вынесли вердикт – закрыть заведение на трое суток и взыскать с него штраф в 200 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.