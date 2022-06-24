Воронежский детский ансамбль принимает участие масштабном фестивале "Фольклориада"

Ансамбль «Лазоревый цвет» детской школы искусств №2 Воронежа примет участие в первой детской Фольклориаде, которая завершится в Чебоксарах 27 июня. Проект проходит в рамках программы Года культурного наследия.

«Лазоревый цвет» является неоднократным победителем международных, всероссийских, региональных, областных и городских фестивалей и конкурсов.

В масштабном фольклорном фестивале многообразие традиций народов России представят участники детских фольклорных, хореографических, народно-певческих и инструментальных ансамблей из 78 регионов России - более 1000 юных талантов.