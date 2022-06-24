В Воронеже задержали полицейского, который отпустил убийцу за 1,5 миллиона рублей

Задержанному "оборотню в погонах" грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 23 июня, в управлении уголовного розыска регионального ГУ МВД задержали старшего оперуполномоченного, майора Алексея Ф. 42-летнего оперативника подозревают в покрытии убийцы. Небескорыстном – за крупную взятку.

Майор попал в поле зрения сотрудников ФСБ. Они его и задержали. К разбирательству сейчас подключились сотрудники Следственного комитета. Они раскрыли детали преступления, в котором обвиняют предполагаемого «оборотня в погонах».

По версии следствия, в марте 2020 года майор получил запрос из ближнего зарубежья о розыске мужчины, обвиняемого в убийстве. Оперативник выяснил, что предполагаемый преступник находится в Воронеже. Он вместе с еще несколькими пока еще не установленными следствием субъектами даже встретился с ним. И потребовал от мужчины более 1,5 миллиона рублей за то, что он его не задержит и в дальнейшем не будет предпринимать активных действий по его розыску.

Разыскиваемый за убийство человек согласился передать требуемую сумму, чтобы его оставили в покое. В мае 2020 года он так и сделал. Однако получение взятки в итоге не стало тайной для сотрудников ФСБ.

В итоге майор «заработал» себе уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В региональном ГУ МВД по поводу этой ситуации дали следующий комментарий:

- При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности