В Воронеже задержали полицейского, который отпустил убийцу за 1,5 миллиона рублей

Задержанному "оборотню в погонах" грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
В четверг, 23 июня, в управлении уголовного розыска регионального ГУ МВД задержали старшего оперуполномоченного, майора Алексея Ф. 42-летнего оперативника подозревают в покрытии убийцы. Небескорыстном – за крупную взятку.
Майор попал в поле зрения сотрудников ФСБ. Они его и задержали. К разбирательству сейчас подключились сотрудники Следственного комитета. Они раскрыли детали преступления, в котором обвиняют предполагаемого «оборотня в погонах».
По версии следствия, в марте 2020 года майор получил запрос из ближнего зарубежья о розыске мужчины, обвиняемого в убийстве. Оперативник выяснил, что предполагаемый преступник находится в Воронеже. Он вместе с еще несколькими пока еще не установленными следствием субъектами даже встретился с ним. И потребовал от мужчины более 1,5 миллиона рублей за то, что он его не задержит и в дальнейшем не будет предпринимать активных действий по его розыску.
Разыскиваемый за убийство человек согласился передать требуемую сумму, чтобы его оставили в покое. В мае 2020 года он так и сделал. Однако получение взятки в итоге не стало тайной для сотрудников ФСБ.
В итоге майор «заработал» себе уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
В региональном ГУ МВД по поводу этой ситуации дали следующий комментарий:
- При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности