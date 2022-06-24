Только 11% воронежских работодателей требуют от сотрудников высшее образование

В Воронежской области доля вакансий, претенденты на которые должны иметь высшее образование, составляет всего 11%. Таковы результаты исследования компании HeadHunter.

Чаще всего диплом вуза требуют в таких сферах как: «наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «бухгалтерия» (29%), «управление персоналом, тренинги» (29%) и «закупки» (27%).

Уточнение необходимого уровня образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) работодатели указывают редко – всего 1,1%. Чаще всего это встречается в медицине (6,8%), а также в юридической сфере (3,4%). Причем в медицине предпочтение отдают специалитету (6,5%), а в юриспруденции – магистратуре (2,3%).