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Общество24 июня 2022 13:06

Только 11% воронежских работодателей требуют от сотрудников высшее образование

Чаще всего дипломы нужны бухгалтерам, управленцам и научным сотрудникам
Мария Щербакова

В Воронежской области доля вакансий, претенденты на которые должны иметь высшее образование, составляет всего 11%. Таковы результаты исследования компании HeadHunter.

Чаще всего диплом вуза требуют в таких сферах как: «наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «бухгалтерия» (29%), «управление персоналом, тренинги» (29%) и «закупки» (27%).

Уточнение необходимого уровня образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) работодатели указывают редко – всего 1,1%. Чаще всего это встречается в медицине (6,8%), а также в юридической сфере (3,4%). Причем в медицине предпочтение отдают специалитету (6,5%), а в юриспруденции – магистратуре (2,3%).