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Общество24 июня 2022 12:56

В Воронежской области возникли проблемы с вызовом такси с помощью мобильных приложений

С ними столкнулись пользователи сервисов ЯндексGO и Uber
Юрий КОЗЛОВ
Такси сейчас лучше вызывать просто по телефону.

Такси сейчас лучше вызывать просто по телефону.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 24 июня, жители Воронежской области, привыкшие пользоваться мобильными приложениями при вызове такси ЯндексGO и Uber, столкнулись с проблемой. Они не могли ни сделать, ни отменить заказ. Приложения выдавали информацию о неизвестной ошибке. Дозвониться на горячую линию и оставить жалобу также оказалось невозможно. Как оказалось, аналогичные проблемы у этих служб такси возникли по всей России.

В ЯндексGO сообщили, что сотрудники технического отдела пытаюсь устранить неполадки. Но конкретное время, когда все наладят, не сообщили.