Воронежцы сняли мощный выброс воды на левом берегу

Воронеж ВК STOG Фото: Предоставлено

Воронежцы сообщили о мощном выбросе воды на улице Старых Большевиков. Из-под земли практически бил фонтан. Фото и видео с места событий воронежцы выложили в городских пабликах «ВКонтакте» в пятницу, 24 июня.

Как пояснили в «РВК-Воронеж» на улице Старых Большевиков проходили плановые работы. Сейчас сброс воды уже завершен.

- Специалисты «РВК-Воронеж» произвели сброс воды из сети в районе ул. Старых Большевиков в рамках плановых работ по врезке на водопроводной линии для последующего подключения нового 21-этажного дома на Спортивной набережной, - рассказали в пресс-службе РВК.