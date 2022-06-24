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Общество24 июня 2022 12:31

Воронежцы сняли мощный выброс воды на левом берегу

«Фонтан» образовался из-за плановых коммунальных работ
Мария Щербакова
Воронеж ВК STOG

Воронеж ВК STOG

Фото: Предоставлено

Воронежцы сообщили о мощном выбросе воды на улице Старых Большевиков. Из-под земли практически бил фонтан. Фото и видео с места событий воронежцы выложили в городских пабликах «ВКонтакте» в пятницу, 24 июня.

Как пояснили в «РВК-Воронеж» на улице Старых Большевиков проходили плановые работы. Сейчас сброс воды уже завершен.

- Специалисты «РВК-Воронеж» произвели сброс воды из сети в районе ул. Старых Большевиков в рамках плановых работ по врезке на водопроводной линии для последующего подключения нового 21-этажного дома на Спортивной набережной, - рассказали в пресс-службе РВК.