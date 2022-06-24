Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 12:21

В Воронежской области наказали 8 сотрудников училища культуры

В заведении плохо было с хранением продуктов и пожарной безопасностью
Ярослав ИВАНОВ

Прокурорские сотрудники провели проверку в Воронежском областном училище культуры имени Суворина, что находится в Боброве. Результат оказался плачевным.

- Выявили множество нарушений: в части законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологических норм при организации питания и проживания обучающихся (в том числе числа детей-сирот), хранении пищевой продукции, оснащения помещений учебных корпусов и общежитий, норм и правил пожарной безопасности на отдельных объектах учреждения, а также социальных и имущественных прав обучающихся. Руководитель и 7 должностных лиц образовательной организации привлечены к дисциплинарной ответственности. Результаты проверки доведены до регионального правительства. Большая часть нарушений в настоящее время уже устранена. Устранение оставшихся, требующих привлечения дополнительного финансирования, поставлено на контроль в прокуратуре области, - отметили в ведомстве.