В Воронеже двух сотрудников МЧС отправили в колонию за взятки

Суд отправил в колонию строгого режима двух сотрудников МЧС. Мужчины за взятки помогли получить лицензию трем фирмам по монтажу средств пожарной безопасности.

В апреле 2021 года 42-летний экс-начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области и 35-летний начальник отделения лицензионного контроля получили от представителя трех коммерческих организаций, занимавшихся обслуживанием и ремонтом пожарных сигнализаций, три взятки в размере 40 тысяч рублей каждая - за выдачу актов проверки о соответствии соискателей лицензионным требованиям и оказание содействия в принятии положительного решения о предоставлении указанным фирмам лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности.

- 42-летний мужчина получил 2,5 года колонии, а 35-летний - 2 года. Обоих осужденных лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах на 4 года. Их взяли под стражу в зале суда, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.