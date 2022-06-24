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Происшествия24 июня 2022 11:48

У воронежского «Дельфина» ночью полыхала «Audi A5»

Огонь уничтожил моторный отсек иномарки
Источник:kp.ru
Пострадавших при пожаре нет

Пострадавших при пожаре нет

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В ночь на пятницу, 24 июня, у воронежского парка «Дельфин» полыхала «Audi A5». Сообщение о возгорании поступило спасателям в 1.42. Иномарка была припаркована у дома 1/6 на улице Переверткина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

На место выехали восемь пожарных, использовали две машины. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 кв.м. По информации ведомства, никто не пострадал. Пожар потушили уже в 1.49.

Напомним, днем ранее сгорели две иномарки на улице 9 Января в Коминтерновском районе. Огонь полностью уничтожил автомобиль «Ниссан Альмера», а также повредил лакокрасочное покрытие левой стороны автомобиля «Шкода Карок».